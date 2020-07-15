Kılıçdaroğlu: Hain terör örgütünü lanetliyorum

Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayan CHP Lideri, sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehitler ve gaziler yurt genelinde anılıyor.

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 15 Temmuz törenine katılmama kararı aldı.

Bunun yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

"251 ŞEHİDİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

"Hain terör örgütünü lanetliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, 251 şehidi asla unutmayacaklarını söyledi. CHP Lideri, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu mesajında ''15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız." ifadelerini kullandı.