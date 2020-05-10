Kılıçdaroğlu, şehit annesini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mardin'in Nusaybin ilçesinde 27 Şubat 2012'de PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Coşkun Göl'ün annesini telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayıp başsağlığı dileğinde bulundu.

"HEPİMİZİN ŞEHİDİ"

Şehit annesi ile telefonda sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Anneler Gününüz kutlu olsun. Şehit annesi olarak sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, ellerinizden öpüyorum. Oğlunuzun şehit olduğunu biliyorum o şehit hepimizin şehidi, hepimizin evladı, bütün gençler de sizin evladınızdır. Tekrar Anneler Gününüzü kutluyorum, ellerinizden öpüyorum. Ailenizin bütün fertlerine selamlar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz." ifadelerini kullandı.