Kılıçdaroğu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'i kabul etti
Kılıçdaroğlu ve Berger'in görüşmesinden yayınlanan fotoğraflarda ikilinin uzaktan selamlaşmaları dikkat çekti.
- AA
- 26.08.2020 - 18:09
- Güncelleme : 26.08.2020 - 18:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger' ile bir araya geldi.
Konuya ilişkin açıklama CHP Genel Merkezi'nden yapıldı.
DIŞ POLİTİKA SORUMLUSU ÇEVİKÖZ'DE KATILDI
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Berger'i genel merkezdeki makamında kabul ettiği bildirildi.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti VİDEO
SOSYAL MESAFELİ KARŞILAMA
Görüşmeden sonra CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu'nun Berger'i makamında karşılarken sosyal mesafe kurallarına uygun olarak selamlaştığı görülüyor.