Kilis'te 43,2 kilogram esrar ele geçirildi

En Son Haber

Kilis'in Elbeyli içesinde 43,2 kilogram gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Geçerli ve Selmincik köyleri kırsalında Ö.K'nin ev ve tarlasında arama yaptı.

MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 43,2 kilogram esrar, 346 kök kenevir ve 452 uzun namlulu silah mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.