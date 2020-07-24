Dolar
6.8492
0.0832%
Euro
7.9675
0.3627%
Altın
1899.8
0.6548%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
417.895
0.6461%
Bitcoin
65531.7
0.0845%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kilis'te 43,2 kilogram esrar ele geçirildi

    Kilis'in Elbeyli içesinde 43,2 kilogram gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 24.07.2020 - 18:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te 43,2 kilogram esrar ele geçirildi

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Geçerli ve Selmincik köyleri kırsalında Ö.K'nin ev ve tarlasında arama yaptı.

    MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, 43,2 kilogram esrar, 346 kök kenevir ve 452 uzun namlulu silah mermisi ele geçirdi.

    Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Kilis'te 43,2 kilogram esrar ele geçirildi #1

    Görüş Bildir