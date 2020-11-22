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    • Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

    Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.
    • AA
    • 22.11.2020 - 11:02
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 11:50
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    Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

    Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlalarına giderek çalışmaya başladı.

    Kilis'in Demirışık Köyü'nde  tarlanın yolunu tutan üreticiler, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, maske ve eldiven ile zeytin topladı.

    Çiftçi Ökkeş Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÜRETİME DEVAM ETTİLER

    Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kaplan, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden çiftçi tarlaya gidip zeytinini topluyor." dedi.

    Çiftçi Cuma Kaplan da günün ilk ışıklarıyla tarlaya gittiklerini belirterek, kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti.

    Zor şartlar altında üretime devam ettiklerini dile getiren Kaplan, bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu kaydetti.

    Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu ViDEO

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #1

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #2

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #3

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #4

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #5

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #6

    Kilis te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu #7

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