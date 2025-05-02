Kırıkkale emniyetinin siber suçlara karşı mücadelesi sürüyor

İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 24-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla siber suçlara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

27 KULLANICI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, sanal ortamda suça yönelik paylaşımda bulunduğu tespit edilen 27 kullanıcı hakkında işlem başlatıldı.

İncelemeye alınan 20 dijital materyal doğrultusunda; 6 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 bilişim sistemine girme ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

130 VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Polis ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında 130 vatandaşı siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan I.C.I. isimli şahıs yakalandı.