Kırıkkale'de baraka yangını

İHA

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında bulunan bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangının çevredeki alanlara sıçraması önlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.