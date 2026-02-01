Kırıkkale'de çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı

- Kırıkkale'de polis ekipleri, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti.
- Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, 11 adet top mermisini muhafaza altına aldı.
- Mühimmatın, bir hurdacı tarafından imha sahasından getirildiği öğrenildi ve soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi'nde farklı bir konuya ilişkin çalışma yürütüyordu.
Bu sırada polis ekipleri çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti.
Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Olay yerine bomba imha uzmanı ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Ekipler askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini incelemeye aldı.
Mermilerin incelemenin ardından imha edileceği belirtildi.
MKE'YE AİT İMHA SAHASINDAN GETİRİLMİŞ
Şüpheli hurdacı A.D.'nin mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma başlatıldı.