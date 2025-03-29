Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kırıkkale'de korku dolu anlar..

Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 06 KSY 95 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü K.S., aracını park ettikten sonra el frenini çekmeden araçtan indi.

ARAÇ RAMPADAN AŞAĞI HAREKET ETTİ

Rampada bulunan otomobil kısa süre sonra kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, paniğe kapılarak aracının peşinden koştu fakat dengesini kaybederek yere düştü.

O esnada çevredeki bir vatandaş da müdahale etmek için koştu ancak araç hızla ilerlemeye devam etti.

PAZAR YERİNE AZ BİR MESAFE KALA DUVARDA ASILI KALDI

Araç, caddenin sonunda kurulu olan semt pazarına doğru yöneldi. Bir apartmanın önünde bulunan reklam tabelası ve bahçe duvarının demir korkuluğuna çarpan aracın askıda kalması büyük bir faciayı önledi.

Pazara az bir mesafe kala duran araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şans eseri kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.