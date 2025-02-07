Kırıkkale'de LPG'li otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İHA

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde, B.C.P. (18) idaresindeki 71 DU 216 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

YARALI 4 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Kazada sürücü ile yolcular B.T. (19), R.Ü. (18) A.S. (19) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından LPG'li otomobilin yanma riskine karşı tedbir alındı. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.