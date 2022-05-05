Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de,trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kilometrelerce oluşan araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın son günü biterken dönüşler başladı.

Tatillerini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bir çok vatandaş geri dönüş yolculuğuna çıktı.

Gece yarısına kadar trafik yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece yarısına kadar trafik yoğunluğu sürdü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Ankara-Samsun kara yolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşurken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında olduğu gözlemlendi.

Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Video



Polis ekipleri tedbirlerini aldı

İHA'nın haberine göre, trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kavşaklarda çalışmalarını sürdürdü. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de para cezası uygulandı.



