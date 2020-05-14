Kırklareli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Polis ekiplerince Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam yaparak, elektronik eşya, bahçe malzemeleri, cep telefonu ve ayakkabı gibi ürünlerin siparişleri yerine çay, tuz vb. ürünler gönderen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda B.C, G.E, C.A. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kırklareli Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden birinin, "Doktor doktor baksana" şeklinde bağırdığı duyuldu.

ŞÜPHELİLERE AİT MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2019 yılında Kırklareli'nde H.Ö.'nün üzerine kargo şirketi kurduğu ve bu şirket üzerinden haksız kazanç sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen bilgisayar, kaşe ve faturalara el konuldu.