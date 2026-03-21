Kırklareli'de demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'de Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demirci dükkânında bulunan sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı.

Şiddetli patlama kısa sürede dükkan içerisinde büyük hasara yol açarken, çevrede panik oluştu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yalnızca tek bir iş yerinde etkili olduğu öğrenilirken, olayda K.Ş. hayatını kaybetti.

Yaralanan E.Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan E.K.'nin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacak.