Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı
Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisinin DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
- AA
- 13.09.2020 - 21:09
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.
7 KİŞİ YAKALANDI
Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı.
1 KİŞİNİN KIRIZI BÜLTENLE ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.