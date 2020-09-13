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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

    Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisinin DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
    • AA
    • 13.09.2020 - 21:09
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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

    7 KİŞİ YAKALANDI

    Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı.

    1 KİŞİNİN KIRIZI BÜLTENLE ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ lı Hatay da yakalandı #1

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