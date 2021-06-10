Kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesi yakalandı

TKP/ML terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren ve kırmızı bültenle aranan H.K. Muğla'da yakalandı.

Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu, TKP/ML terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgüt adına çok sayıda silahlı eyleme katılan, bir polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAHLI EYLEME KATILDIĞI BİLİNİYOR

Yakalanan terörist H.K., TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüttüğü,örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olduğu biliniyor.