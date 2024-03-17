Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

İHA
Kırşehir'in Mucur ilçesinde Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaşandı.
Yaralılar tedavi altına alındı
Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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