Bakanlık tarih verip uyardı: Tedbir alın

Nisan ayının güneşli ve sıcak günlerine veda ederken, Türkiye 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, serin hava dalgası ülke genelinde yayılacak.

Tatil planı yapan vatandaşların, cuma gününden itibaren görülecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

BAKANLIKTAN UYARI GELDİ

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyecek olması, sadece yağışı değil, bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle gece saatlerinde ve yüksek kesimlerde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.