Kış lastiği tek başına yeterli değil: Sürücülere hayati uyarılar

- Kış aylarında güvenli sürüş için sadece kış lastiği yeterli değil, araç bakımı ve lastik basıncı da önemlidir.
- Araç üzerindeki karların ve camlardaki buzun temizlenmesi ve ana arterlerin kullanılması öneriliyor.
- Ani hareketlerden kaçınılmalı ve takip mesafesi artırılmalıdır.
Kış aylarında artan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları, trafik kazası riskini artırıyor. Uzmanlar, sürücülerin hem araçlarını hem de sürüş tarzlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguluyor.
"ARAÇLAR HER YÖNÜYLE TRAFİĞE HAZIR OLMALI"
Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, sürücülerin en sık yaptığı hatanın, kışa tam hazırlık yapmadan yola çıkmak olduğunu söyledi:
Kış lastiği çok önemli ancak tek başına yeterli değil. Araçların sıvı bakımları yapılmalı, cam suları mutlaka antifrizli olmalı. Uzun yola çıkılacaksa yakıt deposu dolu olmalı. Olası yolda kalma durumlarına karşı araçta yiyecek, içecek ve battaniye bulundurulması hayati önem taşıyor.
"YOLA ÇIKMADAN ÖNCE KAR VE BUZ MUTLAKA TEMİZLENMELİ"
Ayhan, yola çıkmadan önce araç üzerindeki karların ve camlardaki buzun tamamen temizlenmesi gerektiğini belirterek, yoğun kar yağışı sonrasında ana arterlerin tercih edilmesini önerdi:
“Ara sokaklarda buzlanma ve kar birikimi daha fazla oluyor. Mecbur kalınmadıkça bu yollar kullanılmamalı.”
LASTİK BASINCIYLA İLGİLİ YAYGIN YANILGIYA DİKKAT
Sürücülerin kış aylarında lastik hava basıncını düşürmesinin yanlış bir uygulama olduğuna dikkat çeken Ayhan, şu ifadeleri kullandı:
Lastik basıncı düşürüldüğünde, lastiğin diş derinliği işlevini kaybediyor. Bu da yol tutuşunu olumsuz etkiliyor. Araçların fabrika çıkışı lastik basınç değerleri öğrenilmeli. Kış aylarında bu değerlerin yaklaşık yüzde 10 toleransla artırılması önerilir. Böylece lastik, zemine daha iyi temas eder ve tutunma artar.
"TATLI FREN, TATLI GAZ" UYARISI
Kış şartlarında sürüş tarzının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ayhan, ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:
Ani hızlanma, sert fren ve hızlı direksiyon manevraları kazaya davetiye çıkarır. ‘Tatlı fren, tatlı gaz; debriyaja korkmadan bas’ diyoruz. Gaz ve fren tepkileri mümkün olduğunca yumuşak olmalı.
TAKİP MESAFESİ KATLANARAK ARTIRILMALI
Ayhan, normal şartlarda uygulanan takip mesafesinin kış aylarında yeterli olmayacağını belirterek, şunları söyledi:
Takip mesafesi, kış koşullarında normalin 5 ila 10 katına çıkarılmalı. Bu, güvenli duruş mesafesi sağlar ve istenmeyen kazaların önüne geçer. Virajlara düşük hızla girilmeli, direksiyon hareketleri sakin ve kontrollü olmalı.