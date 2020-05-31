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    Kışlalarda terhisler başladı

    Kışlalarda terhisler başladı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı.
    • AA
    • 31.05.2020 - 10:07
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    Kışlalarda terhisler başladı

    Türkiye koronavirüsle mücadelesini başarıyla sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında terhisler durdurulmuştu.

    Vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış günden güne daha iyi olurken, Türkiye'de normalleşme süreci yavaş yavaş başladı.

    ERTELENEN TERHİSLER BAŞLADI

    Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı.

    Bugünden itibaren terhis belgelerini alanlar, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.

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