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Kışlalarda terhisler başladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı.
- AA
- 31.05.2020 - 10:07
Türkiye koronavirüsle mücadelesini başarıyla sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında terhisler durdurulmuştu.
Vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış günden güne daha iyi olurken, Türkiye'de normalleşme süreci yavaş yavaş başladı.
ERTELENEN TERHİSLER BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı.
Bugünden itibaren terhis belgelerini alanlar, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.