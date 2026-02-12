Kıyma fiyatları sabitlendi: TK KOOP Market'te 400 gr 194 TL, 1 kg 485 TL...

- Tarım Kredi KOOP Market, ramazan ayı sonuna kadar donuk kıyma ürünlerini sabit fiyatla satacak.
- Ürünler, Et ve Süt Kurumunun yüksek hijyen ve kalite standartlarında üretilip, soğuk zincirde tüketiciyle buluşacak.
- 400 gramlık kıyma 194 TL, 1 kilogramlık kıyma ise 485 TL'den satışa sunulacak.
Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri, sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor.
KOOP Market'te yer alacak donuk kıyma ürünleri, Et ve Süt Kurumunun (ESK) yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor.
Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.
Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak.
KIYMA KG FİYATI
Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.