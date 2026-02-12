Kıyma fiyatları sabitlendi: TK KOOP Market'te 400 gr 194 TL, 1 kg 485 TL...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri, sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor.

KOOP Market'te yer alacak donuk kıyma ürünleri, Et ve Süt Kurumunun (ESK) yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor.

Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak.

KIYMA KG FİYATI

Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.