KKTC'de şehit olan teğmene son görev

KKTC’de Girne-Değirmenlik yolunda, önceki gün saat 22.30 sıralarında MR 226 plakalı araç ile LZ 354 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı.
BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Kazada, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli Topçu Teğmen Ali Osman Bayram(26) yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Oğuzhan Koçyiğit (26) ise yaralandı.
MEMLEKETİNDE ASKERİ TÖREN
Topçu Teğmen Ali Osman Bayram için bugün memleketi Afyonkarahisar’da askeri tören düzenlendi. Paşa Camisi’ndeki törene ailesi, yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Bayram’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.