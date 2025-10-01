Abone ol: Google News

KKTC'de şehit olan teğmene son görev

KKTC’deki trafik kazasında hayatını kaybeden Topçu Teğmen Ali Osman Bayram, memleketi Afyonkarahisar’da askeri törenle toprağa verildi.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 17:07
KKTC'de şehit olan teğmene son görev

KKTC’de Girne-Değirmenlik yolunda, önceki gün saat 22.30 sıralarında MR 226 plakalı araç ile LZ 354 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Kazada, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli Topçu Teğmen Ali Osman Bayram(26) yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Oğuzhan Koçyiğit (26) ise yaralandı.

MEMLEKETİNDE ASKERİ TÖREN

Topçu Teğmen Ali Osman Bayram için bugün memleketi Afyonkarahisar’da askeri tören düzenlendi. Paşa Camisi’ndeki törene ailesi, yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bayram’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

