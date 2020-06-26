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    KKTC'den Türkiye’den gelenlere çifte PCR testi şartı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 01:17
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    KKTC'den Türkiye’den gelenlere çifte PCR testi şartı #1

    KKTC, koronavirüs salgını nedeniyle ülkeleri 3 kategoriye ayırmış ve turistlerin kurallara uyması halinde 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’ye giriş yapabileceklerini duyurmuştu.

    KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Türkiye’nin A kategoride bulunduğunu duyurmuştu. Özersay, Türkiye’den gelen yolcuların sadece 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testi ile KKTC’ye giriş yapabileceklerini açıklamıştı.

    HEM TÜRKİYE'DE HEM DE KKTC'YE GİRİŞTE PCR TESTİ

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan bakan kurulu toplantısının ardından A kategoride bulunan Türkiye B kategoriye düşürülürken, Türkiye’den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirildi. Bu karar ile Türkiye’den gelen yolcular KKTC’ye gelmeden 72 saat içinde ve KKTC’ye geldiklerinde PCR testi yaptıracak.

    KKTC'den Türkiye’den gelenlere çifte PCR testi şartı #2

    SONUÇ BELLİ OLANA KADAR KARANTİNA

    KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada Türkiye’den KKTC’ye gelecek tüm yolcular için başkent Lefkoşa’da bulunan Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını aktardı. Pilli, yolcuların test sonuçları belli olana kadar kendilerini 1 günlük karantinaya alacaklarını ifade etti. Bakan Pilli, yolculara karantina kurallarına uyacaklarına dair taahhütname imzalatılacağını açıklarken, karantinaya uymayanlara ise yasal işlem yapılacağını ifade etti.

    Öte yandan korona virüs salgını nedeni ile 14 Mart tarihinden bu yanan KKTC ve Türkiye arasında uçuş seferleri yapılamıyor.

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