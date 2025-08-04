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Klima yetmez diyenlere müjde: BİM bu fiyata dondurma makinesi getiriyor

BİM market zinciri, 8 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Bu hafta da teknolojiden ev tekstiline, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli fırsatlarla geliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 11:21
Klima yetmez diyenlere müjde: BİM bu fiyata dondurma makinesi getiriyor

BİM, 8 Ağustos Cuma günü itibarıyla satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Sıcak yaz günlerinde hem serinlemek hem de mutfakta pratik çözümler arayanlar için birbirinden kullanışlı ürünler raflardaki yerini alıyor.

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında buz yapma makinesi, dondurma fonksiyonlu hamur yoğurma makinesi ve 16 inçlik pervaneli vantilatör dikkat çekiyor.

Aynı zamanda mutfakta hassas ölçümler için mutfak tartısı, günlük konfor için erkek şort takımı ve spor çantası gibi tekstil ürünleri de katalogda yer buluyor.

Kampanyada ayrıca düdüklü tencere ve krep tavası gibi mutfak araç gereçleri de indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor.

Hem ev ekonomisini düşünenler hem de ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak isteyenler için bu hafta BİM rafları kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte BİM 8 Ağustos indirim kataloğu:

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