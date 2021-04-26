Kobani davasının duruşması ertelendi

Kobani olaylarına ilişkin Ankara'da görülen duruşma 3 Mayıs'a ertelendi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davası, Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

AVUKATLAR PROTESTODA BULUNDU

Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla devam etti. Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak tarafından yapılan sanıkların kimlik tespiti sırasında sanık avukatları, sanık avukatlarının tamamının salona alınmadığı gerekçesiyle protestoda bulundu.

SANIK AVUKATLARI DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Mahkeme Başkanı Çolak, salonun güvenliği ve Covid-19 tedbirlerini işaret ederek, kapasitenin dışında kimsenin salona alınmayacağını belirtti. Çolak, cezaevi kampüsünde bulunan bir diğer duruşma salonunda kurulan sistemle duruşmanın oradan da takip edilebileceğini hatırlattı. Bunun üzerine sanıklar kimlik tespitinde hiçbir soruya cevap vermeme kararı alırken, kimlik tespiti sırasında sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.

DEMİRTAŞ'IN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kimlik tespitinin bitmesinin ardından dışarı çıkan sanık avukatlarının tamamı salona yeniden giriş yaptı. Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin söz istediğini mahkeme başkanına iletti. Sanıklar Figen Yüksekdağ ve Sabahat Tuncel’in avukatları da aynı talepte bulundu.

Mahkeme Başkanı Çolak, CMK’nın ilgili maddeleri gereğince duruşmada kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin okunacağını ve bu işlemler bitince sanıklara söz verilebileceğini ifade etti. Daha sonra sanık avukatlarının talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedilirken, duruşmayı izleyen HDP milletvekilleri ve diğer avukatlar alkışlayarak ve masalara vurarak kararı protesto etti. Bir süre protestolarına devam eden milletvekilleri ve sanık avukatları mahkeme salonunu terk etti.

DURUŞMA 3 MAYIS'A ERTELENDİ

Duruşmaya tutuklu olduğu Edirne Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, iddianame okunduğu sırada çeşitli notları ekrana yansıttı ve elindeki kağıt parçalarını mendil gibi sallayarak rahat tavırlar sergiledi. Demirtaş'ın, Yüksekdağ'ın ve Tunceli'in reddi hakim taleplerini yazılı olarak vermesi için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, UYAP üzerinden verilen dilekçeleri reddederek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.