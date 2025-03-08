Kocaeli Kartepe'de metan gazı yanan alanda sondaj tamamlandı

DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj sırasında açığa çıkan metan gazı nedeniyle 17 Şubat'ta çıkan yangın, 4 Mart'ta söndürüldü.

Alandaki çalışma ise bugün tamamlandı.

METRO PROJESİ SONDAJINDA ORTAYA ÇIKTI

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangın, 4 Mart'ta söndü.

CADDE TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI

Trafiğe kapatılan Ulus Caddesi ve Bedir Sokak, yapılan ölçümlerin ardından tekrar trafiğe açılırken sondajı yapan şirket, bugün sondaj borusunu çıkartarak buradaki çalışmalarını tamamladı.

YANMA UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

Öte yandan bu bölgeye yaklaşık 500 metre mesafedeki D-100 karayolu İzmit yönünün hemen yanındaki Ankara Caddesi'nde, yine sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan ve ekiplerce kontrollü şekilde alevlendiren gazın çevresinin betonla kapatıldığı ve yanmanın devam ettiği görüldü.

YANAN GAZIN ETRAFI BETON İLE KAPATILDI

2 Mart'tan bu yana devam eden ve metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili trafiğe kapatılan caddede ekiplerin bekleyişi sürüyor.