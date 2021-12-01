1 Aralık Dünya Antartika Günü'nde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezi’nde düzenlenen 2. Kutup Şenliği’nde buzulların iklimler üzerine olan etkisine dikkat çekildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde düzenlenen 2. Kutup Şenliği kapılarını öğrencilere açtı.

Şenlik kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençler, alanda kurulan 3 devasa çadırda konuyla ilgili hazırladıkları projeleri sundu, yaptıkları resimleri sergiledi, kutup bilimleri seminerine katılarak TÜBİTAK yetkilileri ile bir araya geldi.

Şenliği, birçok okul ve öğrenci ziyaret etti. Çadırlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

"2100 YILINDA KUZEY BUZLARI TAMAMEN YOK OLACAK"

Antartika’da araştırmalar yapan TÜBİTAK Mam Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, yaptığı açıklamada buzulların erimesinin herkesi ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Düşündükleri kötü senaryoda 2100 yılında kuzey buzlarının tamamen yok olacağını ifade eden Özsoy, bunun mevsimlerin 2’ye düşmesi, tatlı su kaynaklarının azalması gibi birçok soruna neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Kocaeli TÜBİTAK'ta 2. Kutup Şenliği öğrencilere kapılarını açtı VİDEO

GENÇLER GELECEĞE SAHİP ÇIKIYOR

Olası iklim krizi gençlerin de gündemindeydi.

Etkinlik sırasında hazırladıkları projeleri sergileyen öğrenciler, katıldıkları sunumlarda öğrendiklerinden çok etkilendiklerini belirterek herkesi doğaya duyarlı olmaya davet etti.