Kocaeli'de 2 katlı metruk ev alev alev yandı Kocaeli’de 2 katlı metruk evin 2’nci katı alev alev yandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Akçakoca Mahallesi Düz Sokak’taki 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekipler bölgeye geldi

Büyüyen alevler ahşap 2’nci katın tamamına sirayet etti. Panikle dışarıya çıkan ve alev alev yanan evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alkollü şahıs zorluk çıkardı

Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerince şahıs sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine tehditler savuran, küfür eden ve mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.

Yangın söndürüldü

Şahıs, gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yangın söndürülürken itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)