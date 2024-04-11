Kocaeli'de 2 şüpheli, 10 kilometre boyunca takip ettikleri kardeşleri bıçakladı Körfez ilçesinde Ufuk Ş. ile Ercan Ş. kardeşler, tartıştıktan sonra otomobille 10 kilometre kendilerini takip eden 2 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

DHA

Dehşet veren olay Kocaeli'de yaşandı..

Sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde ilçe merkezine giden Ufuk Ş. ve Ercan Ş. kardeşler iki kişi ile tartıştı..

Tartışmanın ardından iki kardeş, 10 kilometre uzaklıktaki İlimtepe Mahallesi'ne gitmek üzere otomobille yola çıktı.

Tartışma sonrası bıçakla saldırdılar

Bu arada tartıştığı 2 kişi de kendi araçlarıyla Ufuk Ş. ve Ercan Ş.'yi takip etti. İki kardeşin önünü kesen şüpheliler, bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından bıçakla saldırdı.

İki kardeş bıçak darbeleriyle yaralanırken şüpheliler kaçtı.

Yaralı kardeşler tedavi altına alındı

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ufuk Ş. ve Ercan Ş. sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)