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    Kocaeli'de 200 kök kenevir ele geçirildi

    İzmit ilçesinde ormanlık alanda jandarma ekipleri ele geçirilen kenevire el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 20.08.2020 - 18:11
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    Kocaeli'de 200 kök kenevir ele geçirildi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesi Yassıbağ Kargaköy mevkiinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 200 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen kenevire el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de 200 kök kenevir ele geçirildi #1

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