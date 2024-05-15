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Kocaeli'de alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı

Kocaeli'de alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı Kartepe'de alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.