Kocaeli'de bisikletten düştü: Bacağına direksiyon saplandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gamzeli Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen A.Y. isimli çocuk, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

BİSİKLET KAZASINDA DİREKSİYON ÇOCUĞUN BACAĞINA SAPLANDI

Düşmenin şiddetiyle bisikletin metal direksiyonu, çocuğun baldırına saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bisikletin direksiyon bölümünü gövdeden ayırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Baldırındaki metal parça ile birlikte ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.