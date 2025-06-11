Kocaeli'de denizde kaybolan genç aranıyor

İHA

Kocaeli'ni Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili'nde meydana gelen olayda, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

"ALKOL ALMIŞTI"

İhbarda bulunan vatandaşın ifadesinde, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Alkol almıştı. 'Darlandım, ailemle sorunlarım var' dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm.

"YARDIM ÇAĞIRMAYA GİTTİM DENİZDEYDİ AMA"

Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum.

3 SAATTİR ARANIYOR

Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir devam ederken, şu ana kadar Y.K.'ye ait bir iz bulunamadı.