Kocaeli'de elektrik direklerine konan leyleklerin akıma kapılmaması için izolasyon yapıldı Leyleklerin göç rotaları arasında yer alan elektrik direklerinde, onların akıma kapılmaması için SEDAŞ ekipleri tarafından izolasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

İHA

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte geri dönüş yapan leylekler için göç güzergahında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), önlemlerini sürdürüyor. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında dinlenmek için mola veren leyleklerin konma veya kalkış sırasında zarar görmemeleri adına kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulunulduğu ifade edildi.

Yılda 2 kez göç eden kuşların güvenli geçişleri sağlanıyor

Özellikle Gebze, Kocaeli ve Sakarya hattının göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri yaşandığının dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: