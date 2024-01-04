Kocaeli'de hain saldırı! Eski iş ortağının otomobiline kurşun yağdırdı Kocaeli'de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor..

DHA

Kocaeli'de iş ortaklarının anlaşmazlığı faciayla sonuçlanıyordu..

Dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Antalya'da gübre ticareti yapan Arda A., iş ortağı İsmail K. ile anlaşmazlık yaşadı ve ikili husumetli şekilde ortaklıklarını sonlandırdı.

Arda A., daha sonra Kocaeli'ne gelip, araç kiralama işi yapmaya başladı.

Eski iş ortağı ve 3 kişinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı

İddiaya göre İsmail K., beraberindeki O.K., N.B. ve V.K. ile Kocaeli'ne gelip Arda A.'yı takibe aldı. İsmail K. ve yanındaki 3 kişi, Arda A.'nın kullandığı otomobile seyir sırasında tabancalar ile defalarca ateş açıp, kaçtı.

Saldırıdan yara almadan kurtuldu, şüpheliler aranıyor

Mermiler aracın çeşitli yerlerine isabet ederken, Arda A. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arda A.'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Jandarma, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)