Sınava giden öğrencilerin kullandığı ve nefes alacak yerin kalmadığı halk otobüsünde, şoföre sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterildi.

Koceli'de Gebze-İzmit arası sefer yapan 41 J 6006 plakalı halk otobüsünde, sabah saatlerinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sebebiyle yoğunluk yaşandı.

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, otobüsün tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

NEFES ALACAK YER KALMADI

Sosyal mesafenin olmadığı ve nefes alacak yerin kalmadığı otobüste, vatandaşlar dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Kocaeli'de halk otobüsünde dikkat çeken yoğunluk ViDEO

İddiaya göre otobüs şoförü, vatandaşların tepkisi üzerine ‘İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ diyerek savunma yaptı. Daha sonra vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü bu kez de ‘Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz’ dedi.

Vatandaşların 1 saat süren sosyal mesafesiz bu yolculuğu ise yolculuk eden bir vatandaş tarafından görüntülendi.