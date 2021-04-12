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    Kocaeli'de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomotiv firmasında hidrolik yağ kazanının patlaması sonucu 3 kişi yanarak yaralandı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 21:03
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    Kocaeli'de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde’de bulunan bir otomotiv firmasında meydana gelen olayda, işçiler çalıştığı sırada hidrolik yağ kazanı patladı.

    3 İŞÇİ YARALANDI

    Patlamada Mehmet K. (52), Recep S. (52) ve Ergün Ç. isimli 3 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli'de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı VİDEO

    Kocaeli de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı #1

    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

    Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan işçilerden Mehmet K. ve Recep S. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ergün Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
    Kocaeli de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı #2

    Kocaeli de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı #3

    Kocaeli de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı #4

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