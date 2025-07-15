Kocaeli'de iki kişi av tüfeğiyle vurulmuştu: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 13 Temmuz Pazar günü Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta, sokak üzerinde C.Ü., O.Ü. ve E.Ü. ile B.Ç., Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kavgada O.Ü. ile E.Ü. av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin B.Ç. Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç'yi gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. ise tutuklandı.