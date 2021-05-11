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    Kocaeli'de kaçak oyun oynayıp nargile içen 12 kişiye baskın

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir kafede yasakları ihlal eden 12 kişi polis ekiplerine yakalandı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 22:39
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    Kocaeli'de kaçak oyun oynayıp nargile içen 12 kişiye baskın

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde, bir kafede koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafeye baskın düzenledi.

    12 KİŞİYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

    Baskında, ruhsatsız faaliyet gösteren kafe içerisinde yapılan kontrollerde 12 şahsın sosyal mesafe kuralını, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek playstation ve okey oynadıkları, ayrıca kafe içerisinde nargile içilmesine müsaade edildiği tespit edildi.

    2 KİŞİNİN RAHATINI BOZMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Polisin baskınına rağmen playstation oynayan 2 kişinin rahatlarını hiç bozmamaları ve oyun oynamaya devam etmeleri ise dikkat çekti. Ekipler tarafından işletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

    Kocaeli'de polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar

    Kocaeli de kaçak oyun oynayıp nargile içen 12 kişiye baskın #1

    Kocaeli de kaçak oyun oynayıp nargile içen 12 kişiye baskın #2

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