Kocaeli'de kamyonetin çarptığı evin duvarı altında kalan kişi yaralandı

- Kocaeli'de geri manevra yapan kamyonet bir evin duvarına çarptı.
- Duvarın tuğlaları salonda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düştü ve yaralanmasına neden oldu.
- Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi.
Kılıç, yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazaya neden olan M.K. ile Ahmet Kılıç'ın komşu olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.