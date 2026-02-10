Kocaeli'de kamyonetin çarptığı evin duvarı altında kalan kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi.

Kılıç, yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan M.K. ile Ahmet Kılıç'ın komşu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.