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İHA

Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kaplarken, bazı vatandaşlar da kışın sunduğu bu doğal tuvali sanata dönüştürdü.

Karın keyfini sadece kartopu oynayarak çıkarmakla yetinmeyenler, hayal güçlerini konuşturarak sokakları adeta açık hava sergisine çevirdi.

KARDAN KEDİ VE MİNYATÜR CAMİ YAPTILAR

Geleneksel kardan adamların ötesine geçerek kardan kadınlar, sevimli kardan kediler ve hatta detaylı minyatür camiler inşa eden vatandaşlar, ortaya birbirinden ilginç figürler çıkardı.

Soğuğa rağmen keyifli anlar yaşayan Kocaelililer, yaratıcı dokunuşlarıyla kış manzarasına renk kattı.