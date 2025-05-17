İHA

Kocaeli'de eğlence, faciaya döndü...

Dün saat 22.00 sıralarında Gölcük ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı.

DİSKO TOPU GELİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü.

Olaya ilişkin yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GELİN VE DAMAT ŞİKAYETÇİ

Damat ve gelinin kına merasimine katılan Avukat Rıdvan Can Erdem, konuya dair açıklamalarda bulundu.

"CAN KAYBININ OLMAMASI BÜYÜK ŞANS"

Disko topunun 50 kişinin olduğu bir noktaya düştüğünü aktaran Av. Erdem, "Etkinliğin sonuna doğru, salonun içerisinde yaklaşık 30 metrekarelik bir alanı kapsayan oyun alanında taraflar eğlenirken, disko topu yerinden koparak alanın üzerine düştü. Bu alanda görüntülerde yaklaşık 50 kişinin oynadığını tespit ettik. Böyle bir kalabalığın içinde can kaybının olmaması bizim kanaatimize göre büyük bir şans. Gelin hanım dışında iki kişi yaralandı. Çok şükür ki tamamının sağlık durumu iyi. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

"OLAYIN İHMAL BOYUTUNA GÖRE OLASI KASTLA YARALAMA SUÇUNA DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Savcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Avukat Erdem, "İşletme sahipleri ve organizasyoncular dahil olmak üzere şüpheli sıfatıyla ifadeler alındı. Biz de bu sabah müşteki sıfatıyla ifade verdik. Soruşturma şu anda taksirle yaralama suçu kapsamında yürütülüyor. Ancak ilerleyen süreçte olayın ihmal boyutuna göre olası kastla yaralama suçuna dönüşebileceğini düşünüyoruz." dedi.