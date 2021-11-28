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    Kocaeli'de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı

    Gölcük ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, aracıyla yol kenarındaki marketin içine girdi. O esnada yoldan geçen bir vatandaş da çarpmanın etkisiyle yaralandı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 23:33
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    Kocaeli'de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Değirmendere istikametinde gitmekte olan E.B. idaresindeki 41ABM 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Gölcük eski garajlar mevkiinde bulunan yol kenarındaki markete daldı.

    Kocaeli de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı #1

    YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ YARALANDI

    O esnada yoldan geçmekte olan henüz adı öğrenilemeyen vatandaş çarpma etkisiyle yaralandı.

    Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

    Ekiplere verilen ihbar öncesinde vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü E.B.’yi sıkıştığı yerden çıkardı.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı VİDEO

    Kocaeli de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı #2

    Kocaeli de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı #3

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