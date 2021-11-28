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Kocaeli'de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı

Kocaeli'de kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla markete daldı

Gölcük ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, aracıyla yol kenarındaki marketin içine girdi. O esnada yoldan geçen bir vatandaş da çarpmanın etkisiyle yaralandı.