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    Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi

    Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi.
    • AA
    • 08.03.2021 - 00:55
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    Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Gebze ilçesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı.

    5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

    Evde kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası verildi.

    Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

    Kocaeli de kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi #1

    Kocaeli de kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi #2

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