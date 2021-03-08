Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi.
- AA
- 08.03.2021 - 00:55
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Gebze ilçesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı.
5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Evde kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası verildi.
Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.