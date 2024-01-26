Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Kocaeli'de bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yolcu ise yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu yan yol ışıklar mevkiinde, 41 APU 450 plakalı BMW marka otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Sürücü ve yolcu yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcu Abdullah Yabar'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Abdullah Yabar ve sürücü İbrahim Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı diğer yolcu tedavi altında

Yaralı yolcu C.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle aracın kağıt gibi ezildiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)