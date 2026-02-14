Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 yaşındaki özel gereksinimli bir çocuğa otomobil çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de Darıca ilçesinde Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.