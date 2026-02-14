Abone ol: Google News

Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 23:48
  • Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 yaşındaki özel gereksinimli bir çocuğa otomobil çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
  • Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Darıca ilçesinde Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

