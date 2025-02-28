Kocaeli'de park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 21.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde silah sesinin duyulmasıyla park halindeki 41 NN 942 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tabancayla başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen A.Ö., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan A.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GAZETECİYE ENGEL OLDU

Öte yandan, A.Ö.’nün ambulanstan indirilip sedye ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada görüntü almak isteyen gazeteciye, hastanenin güvenlik görevlisinin engel olduğu anlar kameraya yansıdı.