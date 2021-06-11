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    Kocaeli'de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda 3 patenci genç, kamyonun arkasına tutunup seyahat ederek hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 19:53
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    Kocaeli'de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrenalin arayan 3 patenci, hızlı akan trafiğe rağmen bir kamyonun arkasından tutunarak seyahat etmeye başladı.

    KAMYONUN DORSESİNE TUTUNARAK YOLCULUK YAPTILAR

    Gençlerden ikisi bir süre sonra tutunmayı bırakarak refüjde durdu. Diğer genç ise, bir süre daha hızlı giden kamyonun arkasına tutunmaya devam etti. Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Kocaeli'de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi VİDEO

    Kocaeli de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi #1

    Kocaeli de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi #2

    Kocaeli de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi #3

    Kocaeli de paten süren gençler, kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi #4

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