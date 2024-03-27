Kocaeli'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde, A.K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile E.K. hakimiyetindeki 41 TK 836 plakalı Nissan marka pikap çarpıştı.
Yaralının durumu iyi: Ayakta tedavi edildi
Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki G.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen G.K., ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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