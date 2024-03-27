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Kocaeli'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

Kocaeli'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.