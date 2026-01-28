Kocaeli'de safran mürekkepli muska ve büyü bozma iddiasıyla dolandırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmek için türlü türlü oyunlar kuruyor.

Buna son örnek Kocaeli'de yaşandı.

2023-2024 yılları arasında İzmit ilçesinde eşinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yardım arayan 63 yaşındaki H.D. isimli yaşlı adam, arkadaşının aracılığıyla 45 yaşındaki Y.C. ile tanıştı.

Y.C., H.D.'ye eşinin üzerinde çok ağır bir büyü bulunduğunu, çocuklarının da bundan etkilendiğini öne sürdü.

"CİNLER KAN İSTİYOR" YALANI

Bu durumu düzeltebileceğini iddia eden ancak bunun için çok sayıda kurban kesilmesi gerektiğini ileri süren Y.C., cinlerin kan talep ettiği yalanını da söyledi.

SAFRAN MÜREKKEPLİ MUSKA DİYEREK 130 BİN TL ALDI

Y.C.'nin ayrıca, muska yazımı için safran bitkisine ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye'deki safranların alkollü olduğunu iddia ederek, yurt dışından getirtilecek safranın yüksek maliyeti olduğu gerekçesiyle H.D.'den toplam 130 bin lira aldığı belirtildi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen yaşlı adam şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Y.C. ve H.Ş. gözaltına alındı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli Y.C., iddianamede yer alan ifadesinde, "H.D iş yerime geldi. Boynumdaki muskayı görünce nereden elde ettiğimi sordu. Sakarya'dan H.Ş. tarafından muskanın yazıldığını söyledim. Numarasını isteyince verdim. H.Ş., H.D.'ye birkaç tane muska yazdı ve karşılığında 500-1000 TL para aldı. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

"YAZDIĞIM MUSKALARIN MÜREKKEBİ SAFRANDAN OLDUĞU İÇİN CÜZİ MİKTARDA PARA ALIYORDUM"

H.Ş. (75) ise ifadesinde, "Daha önce medyumluk yapıyordum ancak bıraktım. O zamanlar bazı kişilere muska yazıyordum. Y.C.'ye de yazdım. Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para alıyordum. H.D.'den dediği gibi bu kadar para almadım." şeklinde konuştu.

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Y.C. ve H.Ş. hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların ayrıca "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan da 3 aydan az olmamak üzere cezalandırılmaları talep edildi.

BAŞKALARINI DA DOLANDIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki H.D. (63) katılırken, tutuksuz sanıklar salonda yer almadı. Kandırıldığını söyleyen H.D., "Durumdan şüphelendiğim için ilaçları kullanmadım. Sanıkların benim paramı geri ödemesini istiyorum. Şikayetçiyim, tutuklanmalarını talep ediyorum ki benim gibi başkalarını dolandırmasınlar. Başkalarını da dolandırmışlar." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.C. hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.