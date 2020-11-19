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    Kocaeli'de sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sahte para basmak için matbaa atölyesi kurduğu belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 11:24
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 12:01
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    Kocaeli'de sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

    Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'deki bir matbaa atölyesine düzenlenen operasyonda, sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi.

    5 GÖZALTI

    Operasyonda, Rus uyruklu 2 ve Sırp uyruklu 1 şüpheli olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

    Kocaeli sahte dolar

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